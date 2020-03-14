«Мы с Алиной Загитовой приготовили вам сюрприз»: тренер чемпионки рассказал о новом показательном номере

14 Март 2020 2020-03-14T13:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит новый показательный номер. Об этом на своей странице в «Инстаграм» рассказал хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

- Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все всё понимают, и здоровье превыше всего! Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Эсмеральды из мюзикла Нотердам де Пари!, - отметил Даниил.

С новым номером чемпионка должна была выступить на показательных выступлениях чемпионата мира. Но из-за его отмены Алина Загитова представит его на шоу «Россия, вперед!» 29 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова провела открытую тренировку в Москве, на которой болельщики сделали ей сюрприз.

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе «Правнуки Победителей».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткая программа. Чемпионат мира март 2019.Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK

ИСТОЧНИК KP.RU