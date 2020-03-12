2020-03-12T11:03:17+03:00
Общество

Сюрприз для чемпионки: Алина Загитова провела открытую тренировку

Всего на тренировки пришли около 150 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/teamzagitovaФото: instagram.com/teamzagitova
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела открытую тренировку. Об этом сообщает РИА спорт.

Мероприятие органзовала компания спортивной одежды PUMA, амбассадором которой является Алина Загитова. На тренировку пришли около 150 человек, среди которых были болельщики фигуристки, а также спортсменка юниорской сборной России по танцам на льду Елизавета Худайбердиева. В конце мероприятия фанатка сборной России из Японии Тихиро Тои вручила Загитовой букет из 101 тюльпана.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

- Огромное спасибо моим болельщикам за то, что пришли. Надеюсь, вы зарядились энергией. Занимайтесь каждый день и у вас будет крепкое здоровье и хорошее настроение. Всех люблю, - сказала Загитова.

Напомним, Алина Загитова заявила о приостановлении своей карьеры фигуристки. Она не будет участвовать ни на чемпионате России, ни Европы, ни мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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