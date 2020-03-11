Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе «Правнуки Победителей»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала своих подписчиков принять участие в конкурсе «Правнуки Победителей». Об этом она написала на своей странице в «Инстаграм».
- Его призвали в армию в августе 1941 года. Он воевал в составе 139 стрелкового полка в суворовской дивизии. Прадед получил множество ранений, а также стал обладателем наград и орденов, - рассказала Загитова про своего прадедушку.
Напомним, фигуристка является членом жюри в конкурсе «Правнуки Победителей». Он направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и повышение навыков работы с архивными материалами. Победителей пригласят в Москву, 9 мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе Правнуки Победителей .
ИСТОЧНИК KP.RU
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