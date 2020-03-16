2020-03-16T05:31:27+03:00
Общество

Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»

Екатерина Беляева поборется за «Мисс Мира»
Людмила Куликова
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Фото: личный инстаграм Екатерины БеляевойФото: личный инстаграм Екатерины Беляевой
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Ижевчанка получила титул «Мисс Россия» на этапе международного конкурса красоты «SUPERMODEL RUSSIA»*. Об этом обладательница короны рассказала журналисту «Комсомолки».

Финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Ижевская «Мисс Россия» признается – не до конца осознала, что произошло.

- Когда надевали корону, была счастлива, конечно, но не сразу поняла что случилось! Эмоции переполняют, я очень счастлива, - призналась «Мисс Россия» журналисту «Комсомолки»

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

Екатерина Беляева начала готовиться к конкурсу незадолго до его начала. Девушка активно занималась спортом, отрабатывала дефиле и фотопозирование. Студентка рассказала и о жизни за кулисами конкурса.

- Конкуренции как таковой среди девочек не было, мы все были как одна большая семья! Все общались и помогали друг другу, - рассказала Екатерина «Комсомолке».

Титул «Мисс Россия» дает его обладательнице право представлять страну на международном конкурсе.

- Я счастлива представлять Россию! Международный конкурс планировался на апрель, но отложили из-за вспышки вируса. Он пройдет в Индии, - поделилась победительница конкурса красоты.

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

ДОСЬЕ «КОМСОМОЛКИ»

- Екатерина Беляева, 20 лет

- Город: Ижевск

- Место учебы: УдГУ, «Психология», 1 курс

*Супермодел раша

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ИСТОЧНИК KP.RU

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