Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия» на этапе международного конкурса красоты «SUPERMODEL RUSSIA»*. Об этом обладательница короны рассказала журналисту «Комсомолки».
Финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Ижевская «Мисс Россия» признается – не до конца осознала, что произошло.
- Когда надевали корону, была счастлива, конечно, но не сразу поняла что случилось! Эмоции переполняют, я очень счастлива, - призналась «Мисс Россия» журналисту «Комсомолки»
Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой
Екатерина Беляева начала готовиться к конкурсу незадолго до его начала. Девушка активно занималась спортом, отрабатывала дефиле и фотопозирование. Студентка рассказала и о жизни за кулисами конкурса.
- Конкуренции как таковой среди девочек не было, мы все были как одна большая семья! Все общались и помогали друг другу, - рассказала Екатерина «Комсомолке».
Титул «Мисс Россия» дает его обладательнице право представлять страну на международном конкурсе.
- Я счастлива представлять Россию! Международный конкурс планировался на апрель, но отложили из-за вспышки вируса. Он пройдет в Индии, - поделилась победительница конкурса красоты.
Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой
ДОСЬЕ «КОМСОМОЛКИ»
- Екатерина Беляева, 20 лет
- Город: Ижевск
- Место учебы: УдГУ, «Психология», 1 курс
*Супермодел раша
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ижевчане сошли с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»