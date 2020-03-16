Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии

16 Март 2020 2020-03-16T06:39:21+03:00

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Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев прокомментировал отсрочку приезда скрипки Моцарта. Отметим, скрипка Моцарта должна была приехать в Удмуртию в начале марта из Австрии.

Приезд скрипки отсрочен в связи со вспышкой в мире коронавирусной инфекции.

- Это неприятно, но самое важное – не допустить того чтобы завезли в Удмуртию эту заразу, - отметил Владимир Соловьев.

Меры безопасности превыше всего, заключил министр.

- Столько лет без скрипки прожили – и проживем еще, здоровье жителей на первом месте, - заметил Владимир Соловьев.

Напомним, скрипка Моцарта должна была зазвучать 7 мая в Воткинске. Приезд инструмента отложен на осень.

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ИСТОЧНИК KP.RU