Показ скрипки Моцарта в Удмуртии планируют перенести на осень из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T07:33:33+03:00

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Из-за коронавируса в музей-усадьбу П. И. Чайковского не привезут скрипку Моцарта. Об этом сообщается на официальной странице музея «ВКонтакте».

Сейчас представители Австрии, которые должны были привезти скрипку, не могут выехать из страны. Мероприятие планируют перенести на осень этого года.

-Коронавирус COVID-19 распространяется по планете все шире, поразив уже более 100 стран. Он погружает в хаос культурные институции мира, ломая планы музеев и театров, закрывая парки, один за другим отменяя кинофестивали, концерты, мероприятия, развлекательные и спортивные состязания. К сожалению, так произошло и в нашем случае, - говорится в сообщении музея.

Напомним, скрипку Моцарта планировали привезти в Удмуртию 7 мая. Мы рассказывали, как повезут ценный экспонат.

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ИСТОЧНИК KP.RU