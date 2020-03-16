2020-03-16T06:42:03+03:00
Общество

Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус

Владислав Лекомцев выиграл общий зачет сезона 2019-2020
Людмила Куликова
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Фото: личный инстаграм Владислава ЛекомцеваФото: личный инстаграм Владислава Лекомцева
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По итогам трех этапов Кубка мира сезона 2019-2020 лыжник-паралимпиец Владислав Лекомцев завоевал хрустальный глобус. Об этом сообщает sportur.ru.

Владислав Лекомцев лидировал на этапах Кубка мира не только в лыжных гонках, но и в биатлоне. Отметим, в карьере спортсмена этот хрустальный глобус уже второй.

Кроме того, в своем инстаграм спортсмен выразил сожаление о сорванных стартах в рамках Чемпионата мира.

- К сожалению, чемпионат мира завершился для нас, так и не начавшись, а сколько было надежд. Буквально вчера вечером прошла официальная тренировка и все настраивались на борьбу. Я даже не думал, что сегодня вместо гонки, буду сидеть в автобусе и пилить домой, - заявил Владислав Лекомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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