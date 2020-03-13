Кто будет устранять дефекты, выявленные на Центральной площади в Ижевске?
При осмотре Центральной площади в столице Удмуртии комиссия выявила дефекты. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- Во время осмотра выявлены дефекты в парапетах, образовавшиеся по деформационным швам из-за движения грунтов. В Северном сквере частично разрушилась плитка, при установке туалетных кабин. Также вновь выявлены трещины плитки, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Ижевска
Все замечания будет устранять подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Плитка на пешеходной дорожке в Северном сквере будет восстановлена при благоприятных погодных условиях.
Кроме того, в рамках текущего содержания Спецдомоуправление восстановит поврежденные посетителями скамейки и оторванный навигационный щит.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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