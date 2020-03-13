Кто будет устранять дефекты, выявленные на Центральной площади в Ижевске?

13 Март 2020 2020-03-13T08:28:02+03:00

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При осмотре Центральной площади в столице Удмуртии комиссия выявила дефекты. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Во время осмотра выявлены дефекты в парапетах, образовавшиеся по деформационным швам из-за движения грунтов. В Северном сквере частично разрушилась плитка, при установке туалетных кабин. Также вновь выявлены трещины плитки, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевска

Все замечания будет устранять подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Плитка на пешеходной дорожке в Северном сквере будет восстановлена при благоприятных погодных условиях.

Кроме того, в рамках текущего содержания Спецдомоуправление восстановит поврежденные посетителями скамейки и оторванный навигационный щит.

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ИСТОЧНИК KP.RU