2020-03-16T06:54:34+03:00
Общество

Кредитная мошенница осуждена в Ижевске

Женщина обманывала заемщиков
Людмила Куликова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В Ижевске осуждена 24-летняя местная жительница, которая признана виновной в 9 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

Стало известно, что женщина, работая финансовым инспектором в кредитно-кассовом офисе одного из банков, при оформлении потребительского кредита сообщала заемщикам ложные сведения о наличии обязательного платежа в виде финансовой защиты.

Потом мошенница выпускала локальные карты к сберегательным счетам пострадавших, на которые Банком перечислялись заемные денежные средства и сообщала потерпевшим, что они могут снять поступившие суммы за вычетом страховки Банка.

Далее злоумышленница через банкомат, используя локальные карты, обналичивала денежные средства, принадлежащие потерпевшим, и присваивала их себе.

За сумму в 56 тысяч рублей женщина получила условный срок в 2 года и 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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