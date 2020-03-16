Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
В Ижевске осуждена 24-летняя местная жительница, которая признана виновной в 9 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.
Стало известно, что женщина, работая финансовым инспектором в кредитно-кассовом офисе одного из банков, при оформлении потребительского кредита сообщала заемщикам ложные сведения о наличии обязательного платежа в виде финансовой защиты.
Потом мошенница выпускала локальные карты к сберегательным счетам пострадавших, на которые Банком перечислялись заемные денежные средства и сообщала потерпевшим, что они могут снять поступившие суммы за вычетом страховки Банка.
Далее злоумышленница через банкомат, используя локальные карты, обналичивала денежные средства, принадлежащие потерпевшим, и присваивала их себе.
За сумму в 56 тысяч рублей женщина получила условный срок в 2 года и 6 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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