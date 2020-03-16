Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
13 марта прошла встреча главы города Олега Бекмеметьева с жителями микрорайона. Он сообщил, что недостроенное здание детской школы искусств застройщик передал в муниципальную собственность. Для того, чтобы достроить школу, нужно 83 млн рублей, сейчас обсуждается возможность получения кредита на льготных условиях.
В планах - разместить на первом этаже школы искусств два класса для первоклассников Столичного лицея, который сейчас работает с превышением проектной мощности.
Также депутат госсовета Удмуртии Фарит Губаев предложил жителям принять участие в программе «Инициативное бюджетирование», чтобы в следующем году установить хоккейную коробку около школы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить полномочия.
- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»