2020-03-16T10:57:41+03:00
Общество

Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска

В микрорайоне на данный момент проживает около 11 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

13 марта прошла встреча главы города Олега Бекмеметьева с жителями микрорайона. Он сообщил, что недостроенное здание детской школы искусств застройщик передал в муниципальную собственность. Для того, чтобы достроить школу, нужно 83 млн рублей, сейчас обсуждается возможность получения кредита на льготных условиях.

В планах - разместить на первом этаже школы искусств два класса для первоклассников Столичного лицея, который сейчас работает с превышением проектной мощности.

Также депутат госсовета Удмуртии Фарит Губаев предложил жителям принять участие в программе «Инициативное бюджетирование», чтобы в следующем году установить хоккейную коробку около школы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить полномочия.

- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля
Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска
Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия
Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го
«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах
Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус
Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски