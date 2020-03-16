2020-03-16T10:22:21+03:00
Происшествия

32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

Между мужчинами произошел конфликт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Его обвиняли в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый выпивал и, вернувшись домой, обнаружил в квартире пьяного знакомого. Между мужчинами произошел конфликт, после которого гость вышел из дома. Обвиняемый взял нож и, догнав обидчика, не менее 11 раз ударил его в грудь, - сообщает пресс-служба.

После этого обвиняемый скрылся, оставив тело на обочине дороги. В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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