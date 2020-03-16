Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
Из-за вспышки коронавируса школы Удмуртии могут перейти на дистанционное обучение или заранее уйти на каникулы. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства республики Анастасия Муталенко.
- У нас ни одного случая из тех, кто был под карантином, ни у кого коронавирус не подтвердился. Ситуация по гриппу в общем идет на спад. Но ряд школ имеют право самостоятельно переводить детей на дистанционное обучение. И есть ряд школ, у которых каникулы наступают со следующей недели, они сегодня принимают решение, чтобы досрочно выйти на каникулы и перевести на дистанционное обучение, - рассказала Анастасия Муталенко.
Также Муталенко отметила, что 16 марта на заседании оперативного штаба совместно с минобразования республики будут рассмотрены рекомендации минпросвещения России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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