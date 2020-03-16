2020-03-16T10:37:01+03:00
Общество

Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса

Также школы могут перейти на дистанционное обучение
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Из-за вспышки коронавируса школы Удмуртии могут перейти на дистанционное обучение или заранее уйти на каникулы. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства республики Анастасия Муталенко.

- У нас ни одного случая из тех, кто был под карантином, ни у кого коронавирус не подтвердился. Ситуация по гриппу в общем идет на спад. Но ряд школ имеют право самостоятельно переводить детей на дистанционное обучение. И есть ряд школ, у которых каникулы наступают со следующей недели, они сегодня принимают решение, чтобы досрочно выйти на каникулы и перевести на дистанционное обучение, - рассказала Анастасия Муталенко.

Также Муталенко отметила, что 16 марта на заседании оперативного штаба совместно с минобразования республики будут рассмотрены рекомендации минпросвещения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.

- Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля
Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска
Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия
Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го
«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах
Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус
Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски