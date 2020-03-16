Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля

16 Март 2020 2020-03-16T11:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На аппаратном совещании 16 марта председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал о приближающемся паводке.

По словам Ярослава Владимировича, ожидаемый пик паводка придется на 20-е числа апреля.

- При наихудшем сценарии может подтопить 24 населенных пункта, 1,77 тыс. жилых домов, в которых проживают 5,28 тыс. человек, в том числе 841 ребенок. Кроме того, в зону попадут 10 объектов экономики, четыре социально значимых объекта, 21 автомобильный мост, 25 участков автодорог протяженностью 13,8 км, 16 участков железных дорог протяженностью 3,8 км, а также семь железнодорожных мостов, - рассказал Ярослав Семенов.

Напомним, в выходные в Удмуртии подтопило мост через реку Вала (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Будут ли вывозить снег из частного сектора Ижевска перед паводком.

- Председатель правительства Удмуртии: «Расчистка русла реки Иж может изменить ситуацию с паводком».

ИСТОЧНИК KP.RU