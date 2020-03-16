Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T15:24:00+03:00

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Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение. Ранее Минобрнауки России порекомендовали учебным заведениям в регионах перейти на дистанционное обучение из-за угрозы заражения коронавирусом.

По информации пресс-службы ИжГТУ им. Калашникова с 17 марта лекции будут проходить в онлайн формате, а упор в обучении будет сделан на самостоятельную работу с контролем преподавателей. Лабораторные работы перенесут на апрель-май.

Проректор подчеркнул, что переход на дистанционное обучение никак не отразится на качестве учебного процесса, поскольку ИжГТУ уже давно практикует электронное обучение. Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в обычном режиме. Такой порядок работы сохранится до конца марта.

Администрация Удмуртского государственного университета также рассматривает вопрос о переводе на дистанционное обучение.

- Сейчас прорабатываются механизмы, скорее всего с 18 марта у нас уже будет введен режим дистанционного обучения на две недели до дальнейших указаний министерства. У нас есть своя электронная информационно-образовательная среда. Это система, в которой размещены учебные курсы и модули, преподаватели уже ведут занятия в удаленном режиме со студентами, - сообщила начальник управления международного сотрудничества и связей с общественностью УдГУ Мария Безносова.

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ИСТОЧНИК KP.RU