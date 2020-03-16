Подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы задержали в Ижевске

16 Март 2020 2020-03-16T11:38:38+03:00

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Полицейские в Ижевске задержали 45-летнего подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник кидал камнями в окна квартиры и разбил окно, а после пообещал, что подожжет ее. После этого он ушел, а позже пришел и бросил в окно бутылку с горючей смесью и скрылся, - сообщает пресс-служба.

В результате загорелись шторы, женщина успела потушить огонь и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали по месту жительства, он был пьян. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Подкаст14

Комсомольская правда | Ижевск

Глава Устиновского района Ижевска Владимир Петухов

Комсомольская правда | Ижевск

Школа "Говорун ФМ": как туда попасть и чему в ней учат?

Комсомольская правда | Ижевск

Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов?

www.izh.kp.ru

Мы в "Одноклассниках"

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www.facebook.com

Аудиозаписи1 348

Надежда Уткина

Поздравление с Новым годом

Тол Бабай

Поздравление с Новым годом

Руслан Набиев

Поздравление с Новым годом

Контакты2

Софья Самойлова

Главный редактор

Анастасия Шагаева

креативный редактор медиагруппы "Центр"

Информация

Новости Ижевска и Удмуртии: ДТП, погода, политика, ЖКХ, изменения в городе, а также полезные материалы и душевные истории Адрес: Ижевск, ул. Авангардная, 4б. Редакция: (3412) 945-035 Отдел рекламы: (3412) 90-20-20 Радио "КП": (3412) 94-50-94 Viber 8-912-007-08-06

http://izh.kp.ru/

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.

Комсомольская правда | Ижевск запись закреплена

13 мар в 14:01

Действия

Общественная палата Ижевска: итоги года

43:48

Общественная палата Ижевска: итоги года

2 230 просмотров

3

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2

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1.9K

создать

Статьи89

«Мне всегда была нужна его помощь» Житель Удмур..

Читать

120 тысяч на мечту: Ижевчанин бросил работу, чт..

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ФотографияВидеозаписьАудиозаписьСтатья

.

Комсомольская правда | Ижевск

17 минут назад

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За что 32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию на 8 лет: https://www.izh.kp.ru/online/news/3797732/

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45 минут назад

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Что может появиться в микрорайоне "Столичный" в Ижевске? https://www.izh.kp.ru/online/news/3797643/

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Подписан 71 друг

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Комсомольская правда | Ижевск

Глава Устиновского района Ижевска Владимир Петухов

Комсомольская правда | Ижевск

Школа "Говорун ФМ": как туда попасть и чему в ней учат?

Комсомольская правда | Ижевск

Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов?

www.izh.kp.ru

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Аудиозаписи1 348

Надежда Уткина

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Тол Бабай

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Поздравление с Новым годом

Контакты2

Софья Самойлова

Главный редактор

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креативный редактор медиагруппы "Центр"

Информация

Новости Ижевска и Удмуртии: ДТП, погода, политика, ЖКХ, изменения в городе, а также полезные материалы и душевные истории Адрес: Ижевск, ул. Авангардная, 4б. Редакция: (3412) 945-035 Отдел рекламы: (3412) 90-20-20 Радио "КП": (3412) 94-50-94 Viber 8-912-007-08-06

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43:48

Общественная палата Ижевска: итоги года

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создать

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«Мне всегда была нужна его помощь» Житель Удмур..

Читать

120 тысяч на мечту: Ижевчанин бросил работу, чт..

Читать

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Комсомольская правда | Ижевск

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За что 32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию на 8 лет: https://www.izh.kp.ru/online/news/3797732/

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ИСТОЧНИК KP.RU