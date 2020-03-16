Подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы задержали в Ижевске
Полицейские в Ижевске задержали 45-летнего подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник кидал камнями в окна квартиры и разбил окно, а после пообещал, что подожжет ее. После этого он ушел, а позже пришел и бросил в окно бутылку с горючей смесью и скрылся, - сообщает пресс-служба.
В результате загорелись шторы, женщина успела потушить огонь и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали по месту жительства, он был пьян. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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Школа "Говорун ФМ": как туда попасть и чему в ней учат?
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Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов?
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Общественная палата Ижевска: итоги года
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За что 32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию на 8 лет: https://www.izh.kp.ru/online/news/3797732/
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Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов?
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За что 32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию на 8 лет: https://www.izh.kp.ru/online/news/3797732/
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Что может появиться в микрорайоне "Столичный" в Ижевске? https://www.izh.kp.ru/online/news/3797643/
ИСТОЧНИК KP.RU
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