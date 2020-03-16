2020-03-16T17:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему водка и чеснок не поможет ижевчанам в борьбе с коронавирусом?

Специалисты дали рекомендации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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16 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) вместе с врачами обсуждали коронавирус и как предотвратить заражение вирусом.

Врачи в Удмуртии рассказали, почему чеснок и водка не спасают от коронавируса

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- В Удмуртии нет случаев заражения. Карантин может быть введен, если будет один случай заражения. Есть еще режим повышенной готовности, мероприятия будут ограничены, но еще не в рамках карантина, - рассказала Марина Петренко врач-инфекционист.

Как понять, что есть опасность?

- 80% заболевших, болеют легко, 15% - средней степени тяжести и 5% тяжело. Кашель, заложенность носа, отдышка, затруднение дыхания и температура. Если человек болеет легко он в принципе может обойтись без помощи врачей, но он все равно является источником вируса, - отметила инфекционист.

По словам врачей, народные методы не помогут в борьбе с коронавирусом.

- Сами подумайте, как чеснок поможет от вируса, который попадает в нос? Это самоубеждение. Водка дезинфектант, но не внутрь, концентрация должна быть 75%, - отметили специалисты.

полностью эфир можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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