Почему водка и чеснок не поможет ижевчанам в борьбе с коронавирусом?

16 Март 2020 2020-03-16T17:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

16 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) вместе с врачами обсуждали коронавирус и как предотвратить заражение вирусом.

Врачи в Удмуртии рассказали, почему чеснок и водка не спасают от коронавируса 00:00 00:00

- В Удмуртии нет случаев заражения. Карантин может быть введен, если будет один случай заражения. Есть еще режим повышенной готовности, мероприятия будут ограничены, но еще не в рамках карантина, - рассказала Марина Петренко врач-инфекционист.

Как понять, что есть опасность?

- 80% заболевших, болеют легко, 15% - средней степени тяжести и 5% тяжело. Кашель, заложенность носа, отдышка, затруднение дыхания и температура. Если человек болеет легко он в принципе может обойтись без помощи врачей, но он все равно является источником вируса, - отметила инфекционист.

По словам врачей, народные методы не помогут в борьбе с коронавирусом.

- Сами подумайте, как чеснок поможет от вируса, который попадает в нос? Это самоубеждение. Водка дезинфектант, но не внутрь, концентрация должна быть 75%, - отметили специалисты.

полностью эфир можно послушать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Митрополит Ижевский и Удмуртский о коронавирусе: «Церковь даже во времена холеры ходила по домам и причащала».

- Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU