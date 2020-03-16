2020-03-16T15:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Ижевский и Удмуртский о коронавирусе: «Церковь даже во времена холеры ходила по домам и причащала»

15 марта митрополит совершил Божественную литургию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ижевской епархииФото: пресс-служба ижевской епархии
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Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин высказался о том, что в период опасности заражения коронавирусом нужно закрывать храмы. Об этом сообщила пресс-служба ижевской епархии.

- Сейчас многие говорят о коронавирусе и о том, что в храмах причащаются из одной Чаши, о том, что нужно закрывать храмы. Такие разговоры не для нас, не для верующих! Пусть боятся те, кто не верит в Божию благодать! Церковь даже во времена холеры ходила по домам и причащала больных, заносила крест и освящала жилища… Никогда храмы не закрывались, и я думаю, что наш народ верующий не испугается и этого коронавируса и будет ходить в храм и молитвою мы его победим, - отметил Викторин.

Напомним, может ли болезнь проникнуть в Удмуртию и как выявить заболевание?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Митрополит Ижевский и Удмуртский о коронавирусе: «Церковь даже во времена холеры ходила по домам и причащала»
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