Подвисают и оттягиваются: более 20 бабушек из Ижевска делают зарядку в любую погоду

17 Март 2020 2020-03-17T07:35:37+03:00

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– Раз, два, руки в стороны, три, четыре наклоняемся вперед! – на школьном стадионе звучат бодрые команды. – А теперь 3 круга и на заворот на турники!

Обычный школьный урок, подумали вы. Но нет. Вместо детей зарядку делают бабушки! Их целый класс – более 20 человек. Каждые понедельник, среду и пятницу они встают пораньше и выходят на зарядку. В любую погоду уже почти 2 года.

Фото: архив редакции

Проводит зарядку Елена Чипилёва, учитель физкультуры школы №84 с 35-летним стажем работы. Предложил ей это ее руководитель, который решил открыть в своем образовательном учреждении «Серебряную школу». Кроме зарядки люди старшего поколения могут в школе еще и рисовать.

– Я живу рядом, мне удобно, я и согласилась. Мне это в кайф, я делаю это от души! – уверяет Елена Аркадьевна. Она специально разработала комплекс упражнений для своих сударушек – так ласково она их называет.

Дыхательные упражнения, практики из йоги, скандинавская ходьба, упражнения на растяжку и равновесие, комплекс на глаза и шею, приседание и даже качание пресса на турнике – зарядка на все группы мышц продолжается час. За это время бабушки успевают как позаниматься, так и обсудить новый фильм про Магомаева (мол, не Магомаев, совсем не Магомаев, он же другой был, другой!), рассаду и гиацинты. И ни слова про болезни. Ни слова!

- Зарядка нам и силы дает, и жизнь интереснее становится. Выйдешь, а Елена Аркадьевна такая позитивная, бодрая. Нас вдохновляет, ради этого и пораньше встать можно. Я вот и на лыжах хожу. Видите шапочку? Это с «Лыжни России»! - рассказывает пенсионерка Елизавета Павловна Пастеляк (79 лет).

Фото: архив редакции

Самой младшей участнице «Серебряной школы» – 60 лет, самой старшей в марте исполнится 81 год.

– Я уже 18 лет на пенсии, дома скучно. Раньше мы просто много гуляли, а теперь вот еще и упражнения делаем. В больницы не ходим, только на диспансеризацию. Да что там делать, тут веселее! – говорит 73-летняя Людмила Иванова Скворцова. Она с легкостью крутит ногами в разные стороны, вися на турнике. Да еще и шутить успевает.

– В этом году мы начали подвисать и оттягиваться, прям как молодежь! – вместе с подругой, держась на деревья, они наклоняются с прямой спиной и приседают. В конце зарядки они снова собираются в круг и желают друг другу здоровья.

– Это они у меня занимаются 3 раза, а так-то они каждый день выходят! Они ж чего, на пенсии сидят. Хотим и дедушек привлечь, но они пока рядом ходят, поглядывают. Но все впереди! – улыбается учительница Елена Чипилёва.

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ИСТОЧНИК KP.RU