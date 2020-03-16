Кто и как ищет наркотики на вокзалах Ижевска?

Наверное, каждый, кто хоть раз летал на самолете или был на ж/д вокзале, видел людей в камуфляже и с собаками. Это сотрудники кинологической службы. О секретах работы нам поведали младший инспектор-кинолог Ижевского ЛО МВД России на транспорте младший сержант полиции Екатерина Майкова и ее помощница овчарка Паула.

Пауле 5 лет. С Екатериной они работают уже год. В обязанности Паулы входит поиск у пассажиров наркотических веществ. Например, недавно в потоке людей на ж/д вокзале Паула обнаружила «запрещенку» у подозрительного мужчины Фото: Амир Закиров

Паула работает в залах ожидания, в камерах хранения, на перронах и в вагонах поездов. Иногда Екатерину с Паулой приглашают поработать в аэропорту. Фото: Амир Закиров

Рабочий день Екатерины и Паулы начинается в 9:00. Перед этим, если инспектор работает на ж/д вокзале, она едет в аэропорт за собакой. Именно там находятся вольеры. Живут собаки по расписанию: утренняя прогулка, завтрак, занятия, работа, вечерняя прогулка

Основное снаряжение для служебной собаки - ошейник и нагрудные шлейки. Также может использоваться намордник, длинный или короткий поводок. Фото: Амир Закиров

Пауле периодически требуется отдых, поэтому у Екатерины с собой всегда есть резиновый мяч. Как только Екатерина дает команду и убирает мяч, Паула вновь приступает к работе. Фото: Амир Закиров

Паула ходит по залу ожидания и тщательно обнюхивает сумки. Учуяв подозрительный запах, она тут же садится. Фото: Амир Закиров

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Раз в год всех служебных собак отвозят в ветеринарную клинику, где их полностью обследуют. Если у собаки выявили какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то ее обязательно лечат, в том числе с отстранением от работы.

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