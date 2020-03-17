Движение большегрузов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области

17 Март 2020 2020-03-17T07:47:47+03:00

Грузовикам рекомендовано ехать в Кировскую область через село Сюмси

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Движение большегрузов и тракторов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Как отмечается в сообщении, ограничение связано с дефектами и повреждениями дорожного полотна и искусственных сооружений. Проехать по дороге нельзя будет до 5 апреля.

- Просим всех автовладельцев учесть данную информацию и по возможности выбирать иной маршрут поездки в Кировскую область, в частности, маршрут в Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU