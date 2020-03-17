Движение большегрузов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области
Движение большегрузов и тракторов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Как отмечается в сообщении, ограничение связано с дефектами и повреждениями дорожного полотна и искусственных сооружений. Проехать по дороге нельзя будет до 5 апреля.
- Просим всех автовладельцев учесть данную информацию и по возможности выбирать иной маршрут поездки в Кировскую область, в частности, маршрут в Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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