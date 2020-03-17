2020-03-17T07:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Удмуртии запустил «горячую линию» по коронавирусу

Задать свой вопрос можно круглосуточно
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Минздрав Удмуртии запустил «горячую линию» по коронавирусу для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8 800 100 24 47 – (круглосуточно) или 57 01 89 – с 8:30 до 17:30

Кроме того, любой житель региона может позвонить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный, круглосуточно) или 8 (3412) 22 23 07 доб. 302, 304, 312 – с 9:00 до 16:00 и задать интересующие его вопросы по ситуации в мире, по симптомам и профилактике заболевания, по ограничительным мерам.

Напомним, что вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение. Ранее Минобрнауки России порекомендовали учебным заведениям в регионах перейти на дистанционное обучение из-за угрозы заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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