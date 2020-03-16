2020-03-16T12:33:30+03:00
Происшествия

«Выехала на встречку»: в Ижевске столкнулись две машины

ДТП произошло 13 марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице Гагарина столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 39-летняя женщина, водитель машины «ВАЗ-2114» выехала на «встречку», где врезалась в машину «Нива-Шевроле» под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

Всего за выходные на дорогах республики произошло пять ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и четыре участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса.

- Что может появиться в микрорайоне "Столичный" в Ижевске?

- Полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемого в поджоге квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска
«Выехала на встречку»: в Ижевске столкнулись две машины
Статус в соцсетях у чиновницы из Удмуртии возмутил местных жителей
Подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы задержали в Ижевске
Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля
Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска
Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия
Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го
«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах
Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус
Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски