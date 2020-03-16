«Выехала на встречку»: в Ижевске столкнулись две машины

16 Март 2020 2020-03-16T12:33:30+03:00

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В Ижевске на улице Гагарина столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 39-летняя женщина, водитель машины «ВАЗ-2114» выехала на «встречку», где врезалась в машину «Нива-Шевроле» под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

Всего за выходные на дорогах республики произошло пять ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и четыре участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU