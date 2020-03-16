«Выехала на встречку»: в Ижевске столкнулись две машины
В Ижевске на улице Гагарина столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 39-летняя женщина, водитель машины «ВАЗ-2114» выехала на «встречку», где врезалась в машину «Нива-Шевроле» под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.
Всего за выходные на дорогах республики произошло пять ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и четыре участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса.
- Что может появиться в микрорайоне "Столичный" в Ижевске?
- Полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемого в поджоге квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»