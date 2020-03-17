2020-03-17T10:24:15+03:00
Общество

Взрывные работы начали проводить на реках в Удмуртии

Такие работы проводятся каждый год
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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На реках Удмуртии спасатели начали проводить взрывные работы. Они проходят каждый год во избежание чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Сейчас уже проведены взрывные работы в Сюмсинском районе в слиянии рек Кильмезь и Вала, на реке Кильмезь. Также запланированы работы в Глазовском районе на реке Чепца, в Кезском района на реке Пызеп и Лып, - сообщает пресс-служба.

Спасатели просят население не паниковать, также выход на лед до и после ведения взрывных работ на данных участках и вблизи них строго запрещен.

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Взрывные работы начались на реках Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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