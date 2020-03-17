Взрывные работы начали проводить на реках в Удмуртии
На реках Удмуртии спасатели начали проводить взрывные работы. Они проходят каждый год во избежание чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Сейчас уже проведены взрывные работы в Сюмсинском районе в слиянии рек Кильмезь и Вала, на реке Кильмезь. Также запланированы работы в Глазовском районе на реке Чепца, в Кезском района на реке Пызеп и Лып, - сообщает пресс-служба.
Спасатели просят население не паниковать, также выход на лед до и после ведения взрывных работ на данных участках и вблизи них строго запрещен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Когда в Удмуртии ожидается пик паводка?
- Будут ли вывозить снег из частного сектора Ижевска перед паводком.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.
- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.
Взрывные работы начались на реках Удмуртии.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»