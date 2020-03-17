Взрывные работы начали проводить на реках в Удмуртии

17 Март 2020 2020-03-17T10:24:15+03:00

Такие работы проводятся каждый год

Изменить размер текста: A A

На реках Удмуртии спасатели начали проводить взрывные работы. Они проходят каждый год во избежание чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Сейчас уже проведены взрывные работы в Сюмсинском районе в слиянии рек Кильмезь и Вала, на реке Кильмезь. Также запланированы работы в Глазовском районе на реке Чепца, в Кезском района на реке Пызеп и Лып, - сообщает пресс-служба.

Спасатели просят население не паниковать, также выход на лед до и после ведения взрывных работ на данных участках и вблизи них строго запрещен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Когда в Удмуртии ожидается пик паводка?

- Будут ли вывозить снег из частного сектора Ижевска перед паводком.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/766812" frameborder="0"></iframe> Взрывные работы начались на реках Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU