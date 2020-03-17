2020-03-17T11:47:27+03:00
Происшествия

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Удмуртии

Было задержано двое местных жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков по республике около одного из ТЦ Ижевска задержали двоих местных жителей 32 и 27 лет. При личном досмотре у них было обнаружено несколько свертков с наркотическим средством. Также в ТЦ, где задержанные арендовали офис, было обнаружено лабораторное оборудование. Установлено, что в нерабочее время мужчины изготавливали наркотики, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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