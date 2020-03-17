2020-03-17T11:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за каронавируса корректируют программу фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в Удмуртии

Фестиваль пройдет с 20 марта по 7 мая
МУХИНА Маша
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Фото: rolld.ru гитарист Лука СтриканьолиФото: rolld.ru гитарист Лука Стриканьоли
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Программу фестиваля «На родине П.И. Чайковского» откорректировали из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в эфире радио «Адам» (12+) директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин и Мария Видмак, замдиректора и художественный руководитель филармонии.

- Есть небольшие переносы концертов. Концерт итальянского гитариста Луки Стриканьоли, который должен был состояться 3 апреля, перенесли. Сейчас согласовываем дату, и концерт пройдет, скорее всего, в марте 2021 года. Также отменили проект «Пиковые дамы Чайковского», коллектив из Нидерландов отменился тоже, - отметила Мария Видмак.

По словам Алексея Фомина, на концерте, который состоится 30 апреля, поменяют солиста. Был заявлен скрипач Игорь Малиновский из Германии, но вместо него будет Павел Милюков (скрипач, постоянный солист Санкт-Петербургского Дома музыки. - Прим. ред.).

Напомним, фестиваль «На родине П.И. Чайковского» пройдет с 20 марта по 7 мая. Уже сейчас известно, что из-за коронавируса в Удмуртию не привезут подлинную скрипку Моцарта (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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