63-летний пенсионер из Удмуртии лишился более 500 тысяч рублей по вине мошенников

17 Март 2020 2020-03-17T13:55:54+03:00

Мужчине сообщили, что он может получить компенсацию за лекарства

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В Удмуртии 63-летний пенсионер обратился в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина пояснил, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за купленные лекарства, которые якобы оказались некачественными. Для того, чтобы получить 580 тысяч рублей, мужчине надо было внести налог 29 тысяч рублей. Звонки продолжились, в итоге под различными предлогами потерпевший перевел 534 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

После этого звонки прекратились, компенсации мужчина не получил. Позже мужчина обратился в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU