2020-03-17T13:48:57+03:00
Звезды

«Пять причин поехать в… Удмуртию!»: на телеканале «Мир» показали сюжет про республику

Съемки проходили в феврале
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На телеканале «Мир» показали выпуск программы «Пять причин поехать в…» (12+) на этот раз ведущие рассказывали, почему нужно посетить Удмуртию.

- Здесь едят хлебные уши и снег 170 дней в году - Удмуртия, - отметила ведущая программы.

Так, первая причина: приехать в республику нужно, чтобы покататься на лыжах на горнолыжном комплексе. Вторая причина, конечно же, знаменитые удмуртские пельмени. Третья причина – побывать в санатории и полечиться минеральной водой. Четвертая причина – посетить дом-музей композитора Петра Ильича Чайковского. И последняя причина побывать в Удмуртии – узнать традиции удмуртов и побывать в музее-заповеднике «Лудорвай».

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Пять причин поехать в Удмуртию.Здесь родился великий Чайковский, здесь едят хлебные уши и лечатся минеральной водой, здесь снег лежит 170 дней в году. Расскажем вам как минимум 5 причин поехать в Удмуртию!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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