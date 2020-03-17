2020-03-17T13:19:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Семья с «коронавирусного» лайнера Costa Magica прилетела в Ижевск

Про карантин им ничего не сказали
Дмитрий Бикин
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Семья из Ижевска, которая оказалась на борту лайнера Costa Magica*, вернулась в Ижевск. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказала ижевчанка Венера, также ездившая в путешествие. Четыре человека, среди которых двое детей, отправилась в круиз еще 28 февраля.

– Про карантин нам никто ничего не говорил, в Москве нас никто не проверял. В Ереване несколько человек с самолёта увели тесты сдавать. Нас тепловизором поверили, и всё, – рассказывает Венера. – Сейчас мы самосознательно уезжаем на карантин на дачу, и хотим еще сдать анализы на коронавирус.

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О том, что на борту лайнера находятся зараженные коронавирусом члены экипажа, стало известно 13 марта. Судно не принимал ни один порт, и только спустя сутки семье с двумя детьми из Ижевска удалось сойти с него в Гваделупе.

– Персонал к себе ближе, чем на метр, не разрешал подходить, а то, что люди толпой стоят без масок – это нормально. Буфет закрыли на завтрак, в итоге люди собрались у ресторана. На контроль температуры тоже собирали толпу, – вспоминает Венера.

После высадки людей доставили в Париж. Дальше ижевчане добирались до дома своими силами.

*Коста Магика

Ижевчане оказались на лайнере Costa Magica, где обнаружили коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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