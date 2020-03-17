2020-03-17T17:01:07+03:00
Общество

По какой причине в Удмуртии стало меньше грачей

Согласно народным приметам, ранний прилет этих птиц пророчит неурожайный год
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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17 марта в народе отмечают день Герасима-грачевника. Говорят, что в это время грачи прилетают с зимовки, а ранний их прилет пророчит неурожайный год. При этом было замечено, что в Удмуртии стало меньше грачей, так ли это узнал журналист «Комсомолки».

- Первые птицы были замечены в Глазове в 20-х числах февраля. В Ижевске в конце февраля тоже появились первые грачи, я уже наблюдал их в колониях возле гнезд, - отметил орнитолог, заведующий естественно-научным музеем УдГУ Александр Меньшиков.

Также по словам Меньшикова, около 10 лет назад был такой период, что грачи вовсе исчезли.

- Я думаю, это просто была депрессия численности, что среди птиц обычное явление. Сейчас поселения грачей в городе есть, но он немногочисленны. Кроме того, если до начала 2000-х годов колонии были постоянными, существовали до 10 лет, то сейчас птицы не задерживаются на одном участке более 2-3 лет, - рассказал орнитолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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