В городок Металлургов в Ижевске временно нет движения трамваев

17 Март 2020 2020-03-17T16:56:59+03:00

Очевидцы сообщают, что на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса трамвай сошел с рельсов

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В Ижевске около 15:30 17 марта остановилось движение трамваев в городок Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Временно нет движения трамваев №1, 10 в городок Металлургов. Движение организовано:

№1 маршрут: ул. Московская - ул. К. Маркса - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева;

№4 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Восточный посёлок - ул. Тимирязева - ул. Кирова - гор. Металлургов. Из гор. Металлургов на ул. Промышленную - по маршруту.

№10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева, - сообщает пресс-служба.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса трамвай сошел с рельсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU