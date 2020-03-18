Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Ижевске

18 Март 2020 2020-03-18T11:27:47+03:00

За управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен штраф и лишение прав

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В столице Удмуртии пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает отдел УГИБДД УМВД России по Ижевску.

- В период с 20 по 23 марта 2020 года полицейские будут проводить рейды с целью пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением машиной в нетрезвом виде, - сообщает ведомство.

Отдел ГИБДД УМВД России по городу напоминает водителям, что за управление машиной пьяным и отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от полутора до 2 лет.

За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей и лишения свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU