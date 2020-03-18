Ректор Удмуртского государственного университета прокомментировала продолжение учебного процесса
Ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова прокомментировала продолжение учебного процесса в стенах вуза.
- У нас идет учебный процесс. В соответствии с рекомендациями Минобразования, этот период перехода при условии благоприятной ситуации в республике можем отложить. При этом студентам, которые захотят написать заявление для перехода на дистанционное обучение по медицинским показаниям, мы предоставим такую возможность. В целом сейчас мы готовим учебный процесс для перехода на дистанционное обучение и в случае изменения ситуации мы сразу перейдем, - отметила Галина Витальевна.
Также ректор отметила, что пришлось закрыть некоторые проекты. Так как преподаватели, которых планировали пригласить для осуществления учебной деятельности, находятся в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Напомним, некоторые вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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