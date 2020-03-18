У пенсионерки из Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей

18 Март 2020 2020-03-18T15:09:40+03:00

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В Удмуртии в полицию обратилась 56-летняя местная жительница с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По словам женщины, ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. Далее она сообщила, что на имя пенсионерки оформлен кредит на 115 тысяч рублей и попросила назвать номер карты и код, полученный в смс. Женщина назвала, а после ей позвонили из банка и попросили срочно погасить кредит. Потерпевшая перевела деньги, - сообщает пресс-служба.

Спустя месяц женщине пришло сообщение о необходимости внести платеж по кредиту. Оказалось, она не закрыла задолженность, а перевела деньги на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают причастных к преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU