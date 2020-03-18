«Нужно остановиться скупать продукты»: министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала ситуацию с магазинами

18 Март 2020 2020-03-18T10:59:56+03:00

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На комиссии по предупреждению ЧС 18 марта министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.

- У нас есть запасы, в расчёте на каждого жителя. Производства не останавливаются, мы продолжаем работать, не может быть никаких проблем. Также ведется мониторинг остатков продуктов, в ежедневном режиме выезжаем осматриваем полки магазинов, чтобы все понимали. Людям нужно остановиться и перестать скупать продукты. Если вы заходите в магазин и видите объективно в 12 дня полка с хлебом пустая, надо нам сообщить, чтобы мы реагировали точечно. В общем и целом, такой проблемы нет, - прокомментировала Ольга Абрамова.

Также министр отметила, что все панические действия жителей республики приводят к повышенному спросу, а в итоге к необоснованному повышению цен.

- По статистике роста цен не наблюдается, мы наблюдаем с трех источников: обходы специалистов, данные муниципальных образований и данные статистики. В случае чего будем реагировать с помощью антимонопольной службы, поскольку объективных причин для роста цен нет, - заключила министр.

Напомним, в Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU