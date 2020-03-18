«Нужно остановиться скупать продукты»: министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала ситуацию с магазинами
На комиссии по предупреждению ЧС 18 марта министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.
- У нас есть запасы, в расчёте на каждого жителя. Производства не останавливаются, мы продолжаем работать, не может быть никаких проблем. Также ведется мониторинг остатков продуктов, в ежедневном режиме выезжаем осматриваем полки магазинов, чтобы все понимали. Людям нужно остановиться и перестать скупать продукты. Если вы заходите в магазин и видите объективно в 12 дня полка с хлебом пустая, надо нам сообщить, чтобы мы реагировали точечно. В общем и целом, такой проблемы нет, - прокомментировала Ольга Абрамова.
Также министр отметила, что все панические действия жителей республики приводят к повышенному спросу, а в итоге к необоснованному повышению цен.
- По статистике роста цен не наблюдается, мы наблюдаем с трех источников: обходы специалистов, данные муниципальных образований и данные статистики. В случае чего будем реагировать с помощью антимонопольной службы, поскольку объективных причин для роста цен нет, - заключила министр.
Напомним, в Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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