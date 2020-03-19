Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Удмуртии

19 Март 2020 2020-03-19T11:34:14+03:00

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В Удмуртии с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано главой республики Александром Бречаловым.

- Режим вводится до особого распоряжения. С 19 марта запретить массовые мероприятия с числом участников больше 500. Рекомендовано переносить все массовые мероприятия, в случае невозможности переноса проводить мероприятия без участников. Усилить меры профилактики на транспорте. Работодатели должны измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы заболевших, - говорится в распоряжении.

По словам главы региона по состоянию на вечер 18 марта в Удмуртии под наблюдением находятся 94 человека. Всего было взято 746 проб на коронавирус – все отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU