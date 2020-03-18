Режим повышенной готовности и запрет массовых мероприятий: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 18 марта

18 Март 2020 2020-03-18T18:37:30+03:00

Рассказываем о новостях за день

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18 марта в Удмуртии провели заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На котором приняли решение о введение в республике режима повышенной готовности.

Что еще произошло за день:

- Министр сельского хозяйства Удмуртии призвала жителей не скупать продукты (подробнее),

- Глава Ижевска запретил проводить массовые мероприятия с количеством участников больше 100 человек (подробнее),

- Председатель правительства республики рассказал, что такое режим повышенной готовности (подробнее),

- Ректор УдГУ прокомментировала почему университет не переходит со всеми учебными заведениями на дистанционное обучение (подробнее),

- По статистике жители республики стали меньше болеть гриппом (подробнее),

- По информации Минобразования республики даты досрочной сдачи ЕГЭ перенесли с марта-апреля на середину июня-июль.

Также на сайте Евровидения-2020 появилась информация об отмене конкурса в этом году. При этом уточняется, что ответственные организации продолжат обсуждение проведения Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU