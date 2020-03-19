Работы по реконструкции границы с Кировской областью начались в Удмуртии

19 Март 2020 2020-03-19T10:55:59+03:00

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В Удмуртии начались работы по реконструкции автодороги Орловский - граница с Кировской областью. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба, реконструкция участка протяженностью 23 км началась в 2017 году. В 2020 году будут ремонтировать 7,4 км участка. Окончание работ запланировано на октябрь этого года. Работы финансируются из средств бюджета республики - 267 млн рублей.

- Зачастую товаропроизводителям республики для того, чтобы доставить свою продукцию в Кировскую область, приходится делать крюк в 170 км. Все ошибки 2019 года проанализировали. Это и ранее вскрытие дорожного полотна без учета погодных явлений, несвоевременный запас материалов. Сейчас все материалы заготовлены, контракты все заключены, треть из них уже поставлена, составлен четкий план работы по неделям. До паводка нам необходимо выполнить все работы, связанные с обеспечением проезда, - отметил председатель правительства Ярослав Семенов.

Отмечается, что ремонт будет проводиться с перекрытие только одной полосы движения. Также для безопасности движения планируется установка 175 дорожных знаков, 156 сигнальных столбиков и монтаж 1346 метров барьерного ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU