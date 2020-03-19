Власти Удмуртии призвали общественников мониторить цены на продукты

19 Март 2020 2020-03-19T10:54:24+03:00

Такие рейды нужны, чтобы не допустить искусственного дефицита продуктов

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Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов призвал общественников мониторить цены на продукты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Нам необходима поддержка общественников для организации рейдов по продуктовым магазинам, чтобы не допустить завышения цен или создания искусственного дефицита на товары первой необходимости и, в первую очередь, на социально-значимые продукты, - отметил Сергей Смирнов.

Ранее министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU