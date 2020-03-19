2020-03-19T10:54:24+03:00
Общество

Власти Удмуртии призвали общественников мониторить цены на продукты

Такие рейды нужны, чтобы не допустить искусственного дефицита продуктов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов призвал общественников мониторить цены на продукты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Нам необходима поддержка общественников для организации рейдов по продуктовым магазинам, чтобы не допустить завышения цен или создания искусственного дефицита на товары первой необходимости и, в первую очередь, на социально-значимые продукты, - отметил Сергей Смирнов.

Ранее министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи в Удмуртии рассказали, почему чеснок и водка не спасают от коронавируса

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Что должны предпринять.

- «Больше трех не собираться!»: В Ижевске ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников больше 100 человек. Какие еще меры профилактики заражения коронавирусом принимает город.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое ижевчан погибли при пожаре жилого дома
Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса
За прошедшие сутки у жителей Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
В марте 2020 года ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии получат единовременную выплату
На перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске 19 марта отключат светофор
Ижевчанка побывала на кастинге шоу на ТНТ «Открытый микрофон»
Онлайн-трансляция: как ижевчанам не паниковать в условиях пандемии коронавируса
Работы по реконструкции границы с Кировской областью начались в Удмуртии
Власти Удмуртии призвали общественников мониторить цены на продукты
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Удмуртии
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Режим повышенной готовности и запрет массовых мероприятий: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии (18 марта)
Дорожные службы Ижевска убирают мусор с газонов и смет
Ижевчанка едва не стала «королевой» Филиппа Киркорова
У пенсионерки из Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
Ректор Удмуртского государственного университета прокомментировала продолжение учебного процесса
Полицейские Удмуртии разыскивают подозреваемого в нападении на водителя такси
Ижевчанин задержан за совершение тяжкого преступления