Власти Удмуртии призвали общественников мониторить цены на продукты
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов призвал общественников мониторить цены на продукты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Нам необходима поддержка общественников для организации рейдов по продуктовым магазинам, чтобы не допустить завышения цен или создания искусственного дефицита на товары первой необходимости и, в первую очередь, на социально-значимые продукты, - отметил Сергей Смирнов.
Ранее министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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