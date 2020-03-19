2020-03-19T11:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн-трансляция: как ижевчанам не паниковать в условиях пандемии коронавируса

Все желающие могут задать вопросы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Как ижевчанам не паниковать в условиях пандемии коронавируса, что делать, когда все мероприятия в городе отменили и как не бежать в магазины и не скупать все продукты? На эти и другие волнующие вопросы ответят специалисты круглого стола в онлайн-трансляции.

В гостях: Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска Васильева Мария Юрьевна, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Петренко Марина Витальевна, врач-эпидемиолог, представитель Роспотребнадзора Мельник Евгений Николаевич.

Когда: 19 марта, в 10:30.

Задать интересующие вопросы можно в трансляции в группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда-Ижевск».

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Жизнь при коронавирусе: как ижевчанам не паниковать.Специалисты Роспотребнадзора, городской администрации и врач-инфекционист отвечают на вопросы, как жить при коронавирусе в Ижевске и Удмуртии и не паниковать. Как можно обезопасить свою жизнь? Где кончается это грань: что и как дезинфицировать?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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