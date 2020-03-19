Ижевчанка побывала на кастинге шоу на ТНТ «Открытый микрофон»

19 Март 2020 2020-03-19T11:24:23+03:00

О том, как он прошел, девушка рассказала журналисту «Комсомолки»

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Ижевчанка Ульяна Громова пишет стендапы с 2016 года, с 2019 выступает на сцене. Когда девушка узнала, что в Москве с 15 по 17 марта пройдет «Stand Up* ФЕСТИВАЛЬ. Открытый Микрофон» (18+), сразу решила участвовать. Журналист «Комосолки» узнал, как прошел кастинг.

- В основном, все шутки касались моей обычной жизни. Я мама троих детей, поэтому упор делала на этот момент. Свою программу «отрабатывала» поначалу на семье, - говорит Ульяна. - Кроме этого, я съездила и «обкатала» свой репертуар в Челябинске на премии «Призвание Артист-2019». Там я стала первой в номинации «Ведущие». Здесь у нас в Ижевске тоже есть стендап и там я тоже показывала свое выступление.

Также по словам девушки, ее выступление чуть не сорвалось из-за бушующего коронавируса.

- В последний день фестиваля вышло постановление о прекращении всех мероприятий, на которых собирается больше 50 человек. А так как я была на очереди 605, то мое выступление как раз выпало на 17 марта, - делится ижевчанка. - Но нас не бросили и все-таки посмотрели. Вместо сцены, аплодисментов и полного зала с уютным приглушенным светом мне досталась маленькая светлая комната без микрофона.

По рассказам Ульяны их запускали по одному, выдавая салфетки, чтобы открыть дверь. В жюри сидели продюсеры шоу «Открытый микрофон» (18+) на телеканале ТНТ

- Продюсеры и комики смеялись и подхихикивали над моими шутками, но сказали, что во взрослый стендап мне еще рано. Отметили, что материал хороший. Буду двигаться в том же направлении и больше выступать в больших городах, - поделилась Ульяна.

*Стендап

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ИСТОЧНИК KP.RU