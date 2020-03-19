В марте 2020 года ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии получат единовременную выплату
Ветераны Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в Удмуртии, в марте 2020 года получат единовременную выплату. Соответствующий указ подписал глава региона.
Так, по 4 тысячи рублей получат инвалиды войны, бывшие несовершенные узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По 2 тысячи рублей получат лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Указ вступает в силу со дня его подписания - 18 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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