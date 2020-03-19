2020-03-19T11:29:36+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки у жителей Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей

Всего в полицию обратились 18 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии за прошедшие сутки у местных жителей с банковских карт похищено более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратилась 36-летняя жительница республики, которая выставила объявление о продаже садового дома в интернете. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить дом и внести задаток. По его указанию женщина выполнили несколько операций в банкомате, в результате с ее банковского счета было похищено 148 тысяч рублей. Таким же способом мошенники похитили 40 тысяч рублей еще у одной жительницы Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

Также поступили сообщения от 4 граждан о хищении денег с банковских счетов под предлогом получения бонусов от банка. Еще 4 сообщения связаны с хищением денег со счетов утерянных банковских карт.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: будьте бдительны при совершении покупок и продаж посредством сети Интернет, ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Не перечисляйте незнакомым денежные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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