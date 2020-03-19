Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:28:31+03:00

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Школы Удмуртии с 23 марта по 12 апреля уйдут на каникулы, а после на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительство республики.

- Очередные школьные каникулы продлятся на неделю. Родителям рекомендуют организовать досуг детей и ограничить их появление в людных местах, клубах, кинотеатрах и ТЦ, - сообщает пресс-служба.

По информации и.о. минобразования Удмуртии Ирина Крохина, если нет возможности оставить ребенка дома, школы будут открыты, занятия продолжатся просто в усеченном режиме. Тоже самое касается учреждений СПО они уходят дистанционку только в части теоретический подготовки, поэтому все практические вещи будут проходить маленькими группами.

- Садики работают в режиме эпидситуации по гриппу, если 20% детей заболело в группе закрывается группа. Если 30% в садике, закрывается садик. Это усиленный режим – утренний фильтр с температурой, - отметила Ирина Крохина.

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ИСТОЧНИК KP.RU