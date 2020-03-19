Двое ижевчан погибли при пожаре жилого дома
В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 30-летнего мужчины и 32-летней женщины при пожаре жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- 17 марта вечером произошло возгорание в жилом доме по улице Краснознаменная. При тушении пожара были обнаружены тела двоих людей с сильными ожогами. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в алкогольном опьянении, - сообщает пресс-служба.
Установлено, что погибший недавно освободился из мест лишения свободы и злоупотреблял алкоголем, нигде не работал.
В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрошены родственники и соседи погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса.
- За прошедшие сутки у жителей Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»