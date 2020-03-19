Двое ижевчан погибли при пожаре жилого дома

19 Март 2020 2020-03-19T11:25:46+03:00

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В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 30-летнего мужчины и 32-летней женщины при пожаре жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 17 марта вечером произошло возгорание в жилом доме по улице Краснознаменная. При тушении пожара были обнаружены тела двоих людей с сильными ожогами. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в алкогольном опьянении, - сообщает пресс-служба.

Установлено, что погибший недавно освободился из мест лишения свободы и злоупотреблял алкоголем, нигде не работал.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрошены родственники и соседи погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU