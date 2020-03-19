Проект закона об ограничении продажи никотиновых пэков одобрило правительство Удмуртии

19 Март 2020 2020-03-19T14:32:09+03:00

При этом законопроект предполагает штрафы за его нарушение

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Правительство Удмуртии одобрило проект закона об ограничении времени (с 09:00 до 08:00 часов следующего дня) продажи бестабатчных никотиновых смесей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- К таким веществам относятся сосательные жевательные смеси, содержащие никотин (или) его производные, употребление которых вызывает хроническое отравление, в результате чего снижаются память и работоспособность. Средняя летальная доза для человека - 0,5-1 мг/кг. Многократное употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости, - отмечается в сообщении.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, нынешний документ вдобавок к закону, запрещающему продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, ограничивает время розничной продажи для всех категорий граждан. Это важный законопроект с точки зрения заботы о здоровье наших граждан.

За нарушение закона предусмотрены административные штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU