Судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева приостановят из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:48:30+03:00

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В Удмуртии судебное заседание по уголовному делу экс-главы республики Александра Соловьева приостанавливают из-за коронавируса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

По информации пресс-службы, в связи с введенным режимом повышенной готовности, с 19 марта по 10 апреля 2020 года районные суды Удмуртии приостанавливают все судебные заседания, личный прием и ознакомление с материалами дел. Документы принимаются через почту, электронную почту и через сервис «Электронное правосудие».

Напомним, 18 марта 2020 года глава республики Александр Бречалов ввел режим повышенной готовности, вместе с тем запретил проводить мероприятия в республике с количеством участников более 500 человек, а в городе – более 100 человек (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU