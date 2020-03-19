Ижевчане выбрали новый фирменный стиль Театра кукол Удмуртии

19 Март 2020 2020-03-19T13:39:03+03:00

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В Ижевске выбрали новый фирменный стиль Театра кукол Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития дизайна городской среды.

- Победителем стала концепция, разработанная детьми-подростками под руководством опытного дизайнера-иллюстратора Алены Зайцевой. В основе – изображение глаз. Авторы предполагали, что именно с помощью глаз актер наделяет куклу характером и эмоциями, - сообщает пресс-служба.

Буквы, созданные в рамках фирменного стиля, были вырезаны своими руками: молодые дизайнеры рвали бумагу, играли с контрформой.

- Помимо голосования для горожан, которое было запущено на прошлой неделе, мы провели выборы логотипа среди сотрудников театра — наши результаты совпали с результатами голосования. Очень приятно, что вкусы театра и зрителей пересеклись, и новый фирменный стиль — это действительно выбор абсолютного большинства, - отметил Игорь Мальцев, директор Театра кукол.

Напомним, что над созданием логотипа театра работало около 20 ижевских дизайнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU