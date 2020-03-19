За один день в Удмуртии сбили двух пешеходов

19 Март 2020 2020-03-19T14:29:53+03:00

Пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу

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В Удмуртии 18 марта произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Так, в селе Сюмси 55-летний водитель машины «УАЗ» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину. В этот же день в Ижевске по улице Баранова 36-летний водитель машины «Хенде», по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU