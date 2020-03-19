Двое жителей Пермского края задержаны за разбойное нападение в Удмуртии

19 Март 2020 2020-03-19T14:28:57+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Пермского края. Мужчины обвиняются в разбойном нападении на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ноябре 2019 года ночью 35-летний пьяный потерпевший возвращался из клуба. К нему подъехала машина, из которой вышли подозреваемые. Они избили мужчину, похитили у него мобильный телефон и банковскую карту. В последующем с карты похитили более 12 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Общий ущерб составил 22 тысячи рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU