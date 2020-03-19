Правда ли, что по квартирам Ижевска ходят дезинфекторы от коронавируса?

19 Март 2020 2020-03-19T15:40:34+03:00

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О новом «фейке», появившемся в Интернете, пишут федеральные и местные СМИ. Ижевск не стал исключением. В соцсетях активно распространяется сообщение о неких людях, одетых в защитные костюмы, которые якобы сообщают о том, что в доме обнаружены зараженные коронавирусом, и требуется дезинфекция, а затем обворовывают квартиры. Тем не менее, ни одного реального подтверждения подобным историям пока нет.

Как сообщил врач-эпидемиолог Роспотребнадзора по Удмуртии Евгений Мельник во время прямой линии, посвященной теме коронавируса, на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания в Удмуртии.

- На коронавирус обследуют тех граждан, которые в последнее 14 дней побывали за границей, - говорит он. – Анализы берутся по трем показаниям: факт пребывания в другой стране, признаки ОРВИ или контакт с заболевшим, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. Тесты делаются в лаборатории особо опасных инфекций Роспоребнадзора.

Материал отбирается на дому. Заместитель главного врача по поликлинике Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Поздеева объясняет:

- Если человек прибыл из другой страны, он должен остаться дома и позвонить в поликлинику по месту обслуживания. Участковый терапевт выходит на дом к данному пациенту. Обследование на инфекцию предполагает забор трех материалов – мазки из носа и глотки, а также кровь.

Параллельно человек должен позвонить в региональный Роспотребнадзор по телефону 22-23-07 и также сообщить о факте пребывания за границей. В подтверждение предоставляется загранпаспорт или билеты. На основании этого обращения выписывается постановление об изоляции на дому, а затем, уже в поликлинике - листок нетрудоспособности. Таким образом, на время лабораторных исследований гражданин может оставаться у себя дома и не контактировать с окружающими.

Что касается каких-либо организованных проверок, то они в Ижевске не проводятся. Сообщить о факте своего пребывания за границей – это дело социальной ответсенности самих ижевчан. Если же какие-либо злоумышленники реально захотят воспользоваться ситуацией, то следует помнить, что пускать врачей и дезинфекторов в квартиру можно лишь в том случае, если вы вызывали их сами.

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ИСТОЧНИК KP.RU